Mulleres do mundo: frores ambulantes, poetas soñadoras, o dades todo sen pedir nada a cambio. Leonas sen fronteiras, xardíns diurnos e nocturnos.

Nais do universo, poetas do ceo, frores de mil olores, xazmíns con mel, corazón en almíbar. Xirasolres da noite, madrazas do universo, sodes anxos de ceo, sodes criaturas superhumáns, sodes aire puro dos nosos pulmóns, sodes ceos azuis. ¡Sempre con voutras, diosas do universo!