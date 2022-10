Acabo de leer la entrevista de FARO a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y todavía me estoy recuperando. Es una entrevista suficientemente amplia como para poder sacar conclusiones. En mis tiempos de dedicación a la logística y de profesor de máster de ella, durante 17 años, solía decir a mis alumnos que había tres clases de logística: la teórica, la real, y la virtual. Creo que las dos primeras están suficientemente claras. La tercera, la representa con brillantez doña Isabel.

Necesitaría demasiado espacio para contestar a cada falta exasperante de concreción, cuando no falsedad, de lo que expone. En este capítulo de falsedad está el AVE por Cerdedo, que como todo el mundo sabe no se hará nunca, pero es una patata caliente, y ningún político lo reconocerá. Se debería haber hecho un AVE a Galicia, haber entrado por Ourense y realizado el ramal al norte y otro al sur, pero no, por motivos “políticos” el AVE tenía que ser Madrid-Santiago, aunque en absoluto sea la ciudad más importante de Galicia. Ahora no hay atajitos millonarios para llegar a Vigo sin pasar por Santiago.

En cuanto a concreción, me quedo con la respuesta a si fue un error fortuito la exclusión de Galicia del mapa de autopistas ferroviarias. ¡Ojo a la respuesta! Se la voy a resumir: “No quedó excluida como autopista porque no es una infraestructura, es un sistema, por el que te desplazas por la infraestructura y que tiene los surcos asignados. Lo que se ha tergiversado son las troncales y lo que estoy intentando, reuniéndome con todos, es que lo haya aquí...”. El secreto está en adivinar si el lo, al ser neutro, se refiere a las autopistas, infraestructuras, sistemas, surcos o troncales. El pobre periodista, al no ser logístico, no ha entendido la profundidad de la respuesta e insiste: “¿Entonces, estará incluida?”. Teniendo en cuenta quedoña Isabel es también gallega yo hubiera preguntado: ¿Y luego...?

Y bla, bla, bla. Lo que sí hay que reconocerle es su “humildad”, ya que la respuesta a si el trazado de la variante de Cerdedo, en estudio desde solo 16 años, es inamovible es: “Déjenos a los técnicos competentes, que además somos referencia internacional, pensar y explicar por dónde tiene que ir”. Ya he aclarado que...por ningún sitio y, sí, somos referencia internacional en tirar el dinero en los AVE no rentables. Amén