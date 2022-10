Hará cinco años redacté un Plan de Evacuación para el CEIP Valle-Inclán de Vigo. Al remate, entregué dos CD con el contenido del documento: uno al centro escolar (obligación contractual), otro a Bomberos-Vigo (graciablemente: la normativa no lo requería).

Hace meses un colapso informático liquidó todos mis archivos profesionales. Por esa razón, intenté recuperar copia de alguno de los CD citados.

Después de tres llamadas al CEIP en diferentes fechas (respectivas personas tomaron nota y datos, comprometiéndose a devolver la llamada: nunca hubo contestación), y de dos visitas personales a Bomberos-Vigo (obviamente sin pasar del zaguán, repetí la historia y repetí los datos : nunca contestaron por ningún medio), los estériles resultados me indican la conclusión: ni saben de sus ejemplares de CD, ni quieren saber de mí.

He de reconocer que durante mis gestiones en ambos centros, por el contrario, sí recibí un catálogo de sonrojantes excusas non petitas tratando de justificar su ignorancia acerca de dónde se encontraban los CD depositados en su momento.

Si esta es la manera de custodiar, tanto por parte del CEIP Valle-Inclán como por parte de Bomberos- Vigo, un documento esencial para velar por la seguridad del centro escolar ante una emergencia, mi reflexión es la siguiente: yo ya no tengo hijos en edad escolar, lo cual me alivia; pero mi vivienda sí podría sufrir un incendio, lo cual me inquieta. No sé si me explico.