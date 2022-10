A guerra de Ucraína está a provocar desequilibrios xeopolíticos e inestabilidades nas relacións internacionais. O mundo unipolar liderado polos EE UU non é máis que unha ilusoria ficción que se agocha tras un fondo de imperialismo colonizador que só representa unha reminiscencia dun pasado glorioso. O mundo que se nos presenta pivota sobre diversos eixos de poder, onde a multipolaridade e a asimetría conforman as bases da nova orde mundial.

Neste escenario xorden certas tendencias mediáticas que teñen como finalidade a creación dunha opinión pública guiada cara uns intereses particulares que nalgunha ocasión non fan prevalecer a máxima da obxectividade e da imparcialidade. No seu afán por mostrarnos a visión máis fidedigna a súa realidade provocan que a sociedade estea abranguida por estímulos informativos que lle conforman unha constelación fáctica que non sempre coincide cos feitos propios.

Un acontecemento no que se pode constatar esta práctica e na sabotaxe dos gasodutos rusos Nord Stream e Nord Stream 2, no que a meirande parte dos informativos o presenta como unha acción de presión a Europa por parte de Rusia e a súa implicación nas fugas. Esta versión pode que sexa a oficial nos medios de maior alcance, pero non por iso se debe marxinar e vilipendiar a quen, na súa liberdade de pensamento, poida poñer en dúbida este enfoque, alegando que o gran beneficiado de este feito é EE UU e a súa política de exportación de petróleo, que implica un incremento dos costes na adquisición polas potencias importadoras e métodos de obtención máis que discutibles, como o fracking.

Esta visión parcial tamén está presente no propio conflito bélico, sendo especialmente relevante na visibilidade dos crimes de guerra e das matanzas atroces cometidas polo exército e milicias rusas. Sen embargo, as accións ignominiosas levadas a cabo polos batallóns ucraínos, aínda que a súa violencia sexa considerablemente inferior, soen quedar relegadas a un segundo plano.

Hai feitos indiscutibles que no admiten obxeccións, tales como que a invasión de Rusia é inaceptable e que supón vulnerar os dereitos e a propia liberdade dun estado soberano, ou que os designios imperialistas de Putin son condenables ao igual que o modelo autócrata do país euroasiático. Mais outros temas deberían estar inmersos en opinións confrontadas e na propia dialéctica, tales como as orixes do conflito, as causas da escalada ou a historia comparada entre Ucraína e a Federación Rusa, para propiciar a diversidade informativa en favor dun suposto interese común, que non é outro que a busca da calixinosa verdade.

Explicar un acontecemento non é xustificalo, simplemente é poder comprender o problema para poder achar as mellores solucións.