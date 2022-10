No tiene nombre lo que le hacen a las mujeres en Irán. El poder del miedo. Diga lo que diga el Corán, ellas son libres. Libres en un mundo difícil. Libres para morir. La visión de los ayatolás es enfermiza. Sólo las señoras de alta posición llevaban yihab en Irán. Un país que desea salir de la caverna. Todos mis respetos a las mujeres de otros países musulmanes que deciden llevar el yihad o el chador motu proprio. Es su cultura. En la España no tan lejana también conocemos ejemplos de modas impuestas. En los cuarenta se dictó cómo tenían que vestirse las mujeres perfectas. Eran las mujeres Medina. Amas de casa, esposas, recatadas, humildes, sumisas y muy tapadas. Las mujeres debían ocultar la mayor parte de sus cuerpos para no enseñar la malnutrición que arrastraban desde la guerra. Una excusa. Las mujeres Medina llevaban faldas largas y nada de enseñar los hombros. Todavía hoy en día se puede ver la sombra de las mujeres Medina en personas de avanzada edad. Curiosamente, se les dejaba llevar ropa alegre de colores dentro de su casa. Si es que había colores en aquellos días.