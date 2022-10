¡Crac! Se abre una sandía en mi cabeza, me estalla. No puedo seguir conduciendo, pierdo visión, me tumbo en un banco y vomito. Sigo conduciendo una hora más repitiendo este proceso dos o tres veces. Al día siguiente, tras no parar de devolver, acudo al médico y me hacen un mal diagnóstico. Un primperán, paracetamol y a dormir. Tras cuatro días aceptable, me altero y caigo desmayada: Ataque epiléptico y al hospital. Espera, espera, espera… grito de dolor. “Rápido, un TAC” y ya no recuerdo más. A los dos días me operan de un derrame cerebral. Aproximadamente venticinco días de hospital, dos operaciones, UCI y planta. Todo el personal es maravilloso, se preocupan muchísimo de mí y me dan ánimo y un chute de optimismo.

Este es el relato de una mujer de 47 años que sufrió varios derrames cerebrales y sigue adelante con pocas secuelas, por suerte, y agradece la gran labor y el cariño del personal sanitario. Ahora bien, desde el primer crac en su cabeza, acude al centro de salud pasadas apenas 24 horas y la diagnostican mal. Pasan tres días más, tras un episodio de dolor y desvanecerse, acude al hospital y retrasan en una camilla su diagnóstico. Tras el ingreso, operación para reparar el derrame en su cabeza, un día más en la UCI y, tras diez días, a casa. Cinco días más tarde, nuevo episodio de dolor extremo y vuelta a empezar. Operación, UCI y planta otros quince. Desde mi punto de vista: ¿son suficientes diez días de vigilancia y control para un derrame cerebral de una mujer de 47 años? En este caso, la respuesta es NO. ¿Han cometido los sanitarios un error? La respuesta es NO. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud, unos sanitarios con formación muy buena, empáticos y con vocación. Sin embargo, se cometen “errores” y la sociedad se queja de las esperas en las citas, el poco caso que se hace cuando se acude a urgencias o al médico de cabecera así como malos diagnósticos. ¿Como se puede hablar del primer transplante de intestinos y a la vez de malos diagnósticos o poco tiempo de vigilancia en el hospital? La respuesta la tenemos todos los días en la prensa. Nuestro sistema de salud está cansado, las personas que trabajan en él, repito, personas, soportan unos niveles de estrés, unos horarios de trabajo, falta de personal y medios por no mencionar los hilos de los altos cargos pidiendo ahorro y más ahorro. ¿Dinero? ¿El problema es el dinero? ¿Como somos capaces de ser pioneros en sanidad y tener falta de recursos? La respuesta es clara, nuestros médicos, enfermeros, celadores y resto del personal sanitario son los mejores. Mientras, en ciertos medios de comunicación seguirán vendiéndonos que esto es insostenible, irregularidades y errores del sistema, así como que hay que cambiar el formato. Ana Rosa acusa al Gobierno del color que ella no defiende de derrochar en tiempos de incertidumbre económica por invertir en sanidad. Increíble. Por favor, abramos nuestra mente, veamos a las personas que trabajan y, sobre todo, escuchémoslas. A todo el personal sanitario del hospital Povisa de Vigo, GRACIAS.