El ser humano es un ser razonable; la razón distingue a las personas de los animales. Desde la razón llegamos al dominio del corazón, de los instintos, de manera que vivir según la razón es vivir humanamente. Pero, para realizarse plenamente como persona, la razón cuenta con la ayuda de la fe, que le abre a la trascendencia, a la verdad. Al amor de Dios. Fe y razón son dos grandes faros que iluminan nuestro entendimiento en busca de la verdad. En la fe, la luz es de orden sobrenatural y en la razón la luz es de orden natural. Razón y fe constituyen dos formas diferentes de búsqueda de la verdad, que han de caminar juntas. Ni la fe debe prescindir de la razón ni la razón de la fe. Razón y fe son dos dimensiones distintas de la misma realidad. Fe y razón son ambas creadas por Dios, por tanto, no pueden entrar en contradicción.

La fe complementa la razón como el telescopio complementa al ojo. Con el telescopio vemos estrellas que no vemos a simple vista. Con la fe obtenemos respuestas a muchos interrogantes para los que la ciencia no tiene respuesta: ¿qué sentido tiene la vida del hombre? ¿De dónde viene?¿A dónde va?¿Qué hay después de la muerte?

Todo hombre racional en algún momento de su vida se plantea la cuestión del sentido de su existencia y de si hay algo después de la muerte. Quien tiene la respuesta de la fe vive con esperanza; quien no tiene respuesta a estas preguntas vive con la angustia de la duda y con la desesperanza de que todo se acaba en esta vida terrena.

Es mucho más razonable creer en Dios que no creer. El ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde el ateísmo no se pueden resolver los grandes interrogantes de la vida antes mencionados. Solo con Dios se pueden dar respuesta a las cuestiones esenciales de la existencia humana como son el sentido de la vida y de la muerte.