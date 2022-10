Con la invasión de Ucrania por Rusia, los principios económicos en los que se basaban las finanzas mundiales saltaron por los aires.

Hace unos días, en el salón del Club 55, el economista Luis Touriño nos hacia ver que hace más de cincuenta años se había empezado una nueva filosofía económica llamada globalización.

Para bajar la inflación se importaba de cada país el producto que resultara a mejor de precio y, así, dimos un hachazo a nuestra “tierra de campos”, pues el trigo y la cebada eran más baratos importándolos de Ucrania o de Rusia que en nuestro país.

En tiempos de la gran Angela Merkel se cometió el error de que gran parte del gas necesario para la industria y el uso doméstico vinieran de Rusia. Era una forma de superar la Guerra Fría; y lo mismo pasó con muchas materias primas. La globalización parecía ser la piedra filosofal que garantizaba una cesta de coste de vida más baja y, por tanto, una mejora del bienestar social.

La invasión de Ucrania por parte de la Rusia del señor Putin se ha saldado con la adhesión de casi un tercio del país de habla rusa. Y esto es muy grave pues el nuevo zar Putin es una fiera insaciable que pone en peligro la seguridad europea.

Todos muy felices, Rusia y Ucrania nos suministraban el gas y el grano a precios muy competitivos, pero la globalización nos hacía depender en demasía de estos dos países. La guerra que no sabemos cuando terminará nos hace ver que la gran panacea de la globalización tiene sus grandes fallos y que nos hace cambiar el rumbo de nuestras estrategias.

España empieza a ser vista por Europa como la gran solución para la gran crisis en que vivimos.

Según fuentes europeas, España es el país con más sol de Europa y con placas solares y fotovoltaicas puede suministrar el setenta por ciento de la energía que necesita Europa.

Naturgy y Endesa están apostando por el hidrógeno. Y parece ser que en cinco años se conseguirá obtener un hidrógeno rentable.

El hidrogeno no es contaminante.

Rusia amenaza con que, si hace falta, usará las armas atómicas. Norteamérica dice que en veinte minutos alcanzarán los puntos estratégicos de Rusia. Mal estamos entre un loco como Putin y un anciano como Biden. Y es fácil llegar a la conclusión de que vivimos de milagro.

En muy poco tiempo, en España entramos en elecciones municipales y autonómicas y, en 2024, en comicios generales. Ojalá que no nos equivoquemos y elijamos a líderes de sobrada experiencia y no como hicimos hace pocos años, que resultó Sánchez el jefe de Gobierno. Un señor que no tiene ninguna experiencia en dirigir siquiera una ciudad o una autonomía.

Ojalá acertemos en elegir a nuestros líderes y aprovechemos las grandes ventajas de nuestro país. Todo esto va a depender de qué votemos los españoles y ojalá no nos dejemos impresionar por los peces de colores y votemos con sensatez.

El señor Feijóo lucha para que en España se imponga lo que votaron los andaluces en territorio de tradicionalmente socialista. Hay momentos históricos en que nos jugamos mucho. Ojalá el “sentidiño” se imponga en nuestras cabezas y corazones y consigamos algo difícil: que los españoles hablen bien de su país.

*Miembro Club 55