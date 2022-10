Recentemente sufrimos a perda deste gran escritor, que nos facía reflexionar sobre diversas cuestións; a triste noticia colleunos por sorpresa a moitos.

Persoalmente, aínda que lía con frecuencia os seus artigos semanais, non compartía moitos dos seus puntos de vista. Non obstante, as diferenzas de criterio e os debates construtivos resultan indispensables para a consolidación dunha sociedade madura e realmente democrática. O novelista contribuía, neste sentido, ademais de contar cun longo percorrido no que demostrou o seu talento a través de diversas obras.

Resultaba admirable comprobar a integridade e a valentía que demostrou ao clamar contra innumerables inxustizas, como a xenofobia mostrada por partidos como a Liga Norte de Salvini. Tampouco deixou de lado unha moi necesaria crítica contra as incoherencias e erros do actual Goberno, que se di progresista pero que adopta con frecuencia actitudes similares ás dos partidos da dereita que tanto critica.

Tamén denunciou a expansión de modas absurdas como a tendencia á xeneralización dos anglicismos e calcos do inglés na linguaxe ou a vontade de querer importar máis e máis costumes e festas propios dos EE UU, seguindo unha tendencia nefasta á homoxeneización das culturas.

Estes son algúns dos moitos aspectos que se poden eloxiar do desaparecido escritor, sen entrar a valorar sequera a calidade literaria e artística das súas obras, considerable pero suxeita, por suposto, á valoración persoal de cada quen.

Polo tanto, é moi estraño percibir o silencio dos medios de comunicación á hora de homenaxealo ou recordalo (con honrosas excepcións, como algúns programas de radio). Cal é a razón disto? Acaso os políticos e os poderosos, sexan da cor que sexan, queren só “intelectuais” mansos que lles sexan fieis e non os incomoden? Como xa se demostrou noutras ocasións, este é un mal país para mostrarse crítico e independente. Na nosa man está rematar con esta clase de inxustizas e non permanecer apáticos ante elas.