¿Acaso ser hombre conlleva tener una mentalidad tan cerrada y de visión opaca por la cual el gritar a los cuatro vientos “¡Salid de vuestras cavernas!”, en alusión a las mujeres, entra dentro de lo normal y natural?

¿Cuándo acaba esa moratoria que la sociedad nos da a los jóvenes para dejar de ser pollos sin cabeza para ser personas o ciudadanos ejemplares y útiles para la civilización? Imágenes y vídeos como los difundidos en redes sociales de esos que no son hombres, sino HOMBRES (sic), que no representan a todos los que vivimos e intentamos cambiar y limpiar esa imagen rancia, anticuada y asquerosa que todavía prevalece en estos tiempos tan decepcionantes y que hacen dificultar y ensuciar aún más la imagen del hombre actual.

Resulta exasperante ver cómo tus supuestos iguales deciden emprender un camino del que no te sientes partidario y lo que demuestra este tipo de actos acaecidos en lo que se supone ser unas instalaciones de gente con estudios, es hacer ver a los ojos de toda unas generaciones venideras, que tener estudios no exenta a nadie de decir barbaridades y cometer actos de los que, en un futuro, probablemente acabar arrepintiéndose, pero que una vez hechos prueban una total falta de personalidad y educación, aunque resulte contradictorio.

Hechos como los vividos en Madrid dificultan, además, los intentos de todos aquellos jóvenes que luchan por mostrar a la sociedad que la edad no es un impedimento ni un obstáculo a la hora de patentar nuestras capacidades y cualidades, ya no solo académicas sino también sociales. Ser joven será sinónimo de cometer fallos, de caerse, de ser inexpertos, pero también es sinónimo de tener ganas, entusiasmo y fuerza por sustituir a los que por edad nos anteceden.

Siento impotencia, cual persona que ve su casa devorada por un incendio; siento decepción como una madre viendo a su hijo robar; siento rabia por no poder coger a los protagonistas de estas historias y hacerles ver que los que viven en una caverna son ellos y que tan solo son un rebaño que sigue a un pastor sin preguntar ni llegar a cuestionar sus actos.

Tan solo pido que no pierdan la esperanza en todos nosotros; que los actos de unos pocos no provoquen una escalada de pensamientos de desilusión ante lo que muchos definen como “generación perdida”; que estos eventos no vuelvan a suceder y hagan ver a las próximas generaciones que el camino a tomar consiste en tener respeto, empatía y solidaridad hacia los demás; y que el HOMBRE deje paso al hombre, vislumbrándose en el horizonte un futuro esperanzador y con el cuadro anticuado reconvertido de nuevo en arte.