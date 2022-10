Calquera redondelán de pro estará ben orgulloso de que recentemente o cemiterio dos Eidos fose declarado, por votación popular, o cemiterio máis bonito de España. Algo de culpa nesa decisión popular terán quen, aló polo ano 2006, decidimos iniciar unha campaña de sinaturas a nivel local para evitar que o alcalde Xaime Rei botase abaixo a necrópole e construíse no seu lugar un aparcadoiro. A campaña, lémbrome perfectamente, denominouse “Salvemos o vello cemiterio”, sendo propiciada polo Colectivo Republicano de Redondela e apoiada por Alén Nós, o Seren e Tanxarina, e rematou en xuño dese ano coa presentación ao Pleno do concello de Redondela dunha moción popular apoiada por máis de seiscentas sinaturas, pedindo que non se botase abaixo a vella necrópole, inzada de obras de arte e, sobre todo, de historia.

Xa dende antes de realizarse esa acción houbo iniciativas particulares que se dedicaron a levar aos estudantes dos institutos redondeláns aos Eidos, en visitas guiadas, enmarcadas dentro dun periplo por toda a vila, para ensinarlles ás novas xerazóns o que quedaba da vella Redondela pisada pola especulación. Tempo despois o concello decidiuse a copiar esa iniciativa e imaxinou seguir con estes paseos, xa non escolares, senón extensibles a todos os que que se apuntasen na oficina local de turismo. Pasou o tempo e abríronselle os ollos aos partidos políticos, incluídos os que quixeran botar abaixo o vello cemiterio, decidíndose que era unha moi boa idea recuperalo. Hoxe, pasado o tempo, demostrouse que aquela reivindicación non só era necesaria para recuperar a nosa memoria colectiva senón que, a maiores, conlevaba un beneficio económico á vila minguada. A miopía dalgúns quedou atrás. Mágoa de todo o que se perdeu en todo o termo municipal mentres durou a miopía e algúns non eran tan bos como agora semellan. Parabéns a toda Redondela.