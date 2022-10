As eleccións italianas son a clara manifestación de como a indignación pasiva, a polarización e os bulos están a minguar o sistema de pensamento crítico e o consenso democrático das sociedades tardomodernas.

Os resultados mostran como as forzas da extrema dereita e afíns aos postulados fascistas están a emerxer novamente en Occidente, nesta ocasión xa non se trata de antigos satélites da órbita da URSS, como Hungría ou Polonia, se non que volve ao corazón mesmo de Europa, na terceira economía da zona euro e a un dos fundadores da UE.

O regreso do fascismo baixo novas formas de actuación supón un perigo para a sociedade e para os individuos e colectivos que a forman. Esta nova onda encabezada por líderes populistas e reaccionarios, que ten como máximo representante a Trump e discípulos a Bolsonaro, Orbán ou Kaczynski, provocan a erosión dos principios morais e éticos do progreso, a igualdade e a xustiza social. Este fenómeno que está a asolar na máis plúmbea escuridade ás nacións do mundo é o posfascismo, xa que non se pode identificar plenamente co fascismo xurdido no primeiro terzo do século XX, no que a violencia, a censura, o ultranacionalismo, a opresión ás minorías, o pensamento único e a prohibición dos partidos e dos sindicatos eran as liñas mestras desta corrente.

Isto non implica que esta novas mutacións non poidan regresar a ese modelo despótico, tiránico e, por conseguinte, sanguinario que provocou a morte e a catástrofe ás sociedades infectadas co virus negativo do odio e da aniquilación.

O laboratorio de ideas, que é Italia dende fai anos, pode ser a zona cero dunha pandemia ideolóxica de tinguiduras autocráticas e retrógradas. O homólogo español, Vox, un partido antidemocrático, non por iso ilegal e ilexítimo conforme á lei de partidos, parece que está a diminuír o seu impacto na política nacional, debido ao seu esperpento e as súas ideas propias dos cromañóns, representando fósiles do Paleolítico que de cando en vez regresan do pasado para mostrar os seus pensamentos baleiros de esencia e carentes de fundamentos sólidos. Esperemos que todas estas aberracións ideolóxicas volvan canto antes as súas covas prehistóricas e que paulatinamente os seus postulados se vaian extinguindo.