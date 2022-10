La OTAN alerta de que hay un riesgo nuclear real tras los seudorreferendos en las zonas ocupadas de Ucrania, que Rusia pasará a considerar como territorio propio. Cabe preguntarse: ¿qué harán la OTAN y Occidente en caso de que Putin llegue a cumplir su amenaza y lance una bomba atómica sobre un objetivo ucraniano? Ucrania no forma parte de la Alianza Atlántica, por lo tanto, ésta no se sentirá obligada a intervenir. Lo más probable es que ningún otro país entre en conflicto bélico directo con Rusia, dado su poder nuclear, y que Ucrania siga luchando numantinamente sola hasta el final, o que opte por rendirse, como Japón en 1945. En consecuencia –y a pesar de los pesares– más vale que la contienda se detenga ahora y se abra una negociación entre ambas partes antes de que sea tarde, pues no hay otra alternativa válida. Una Ucrania partida siempre sería mejor que una Ucrania destruida y, además, vencida.