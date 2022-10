El día 28 de septiembre, leí una noticia en FARO DE VIGO que no puedo dejar de comentar. En la página 38, en grandes titulares se puede leer “Los talleres buscan personal extranjero por la falta de mano de obra”. Y ya en texto puede leerse: “De forma inmediata, para el corto y medio plazo la patronal de los talleres pretende incorporar mano de obra extranjera…”

Al leer esta noticia me he quedado asombrada. En mi casa, como habrá muchas familias, hay jóvenes, con ciclos de mecánico, de chapa y pintura, torneros… que se cansan y desaniman porque a todos los envíos o presentaciones personales de currículum, o no se les responde o se les dice “ya te llamaremos”. Y así pasan los meses, entre la desesperanza y la desesperación, porque nunca llega esa llamada. Y ¿cuál es la causa? Una muy simple, siempre piden 2 o 3 años de experiencia. Y yo quisiera preguntar a quien dice que no hay mano de obra cualificada ¿les dan oportunidades a nuestros jóvenes? ¿les animan con un contrato justo, en el que ganen experiencia y madurez para ser profesionales altamente cualificados? Porque si no lo hacen, ¿cómo esperan conseguir esos trabajadores con experiencia? Buscar fuera, lo que tenemos dentro, es llevar a nuestros jóvenes al fracaso y a la depresión y, en último término, al país. Por favor, no digan que no hay jóvenes con ganas de trabajar en España, simplemente denles una oportunidad o no digan nada.