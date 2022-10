Rematada (ou a punto de selo, en moitos lugares) esta importante tempada de traballo, é necesario reflexionar sobre algúns aspectos relacionados con ela. Non cabe dúbida de que a recolección da uva e a posterior elaboración dos viños ten unha importancia social, cultural e económica considerable no noso país. Dependendo de se esta labor a levan a cabo particulares ou empresas, a súa natureza é moi diferente. No primeiro caso, aínda que o esforzo sexa igualmente grande, a vendima convértese nunha ocasión para que se reúnan familiares e veciños.

Por outra parte, no caso das empresas, priman outro tipo de intereses e criterios, como é de supoñer. Os problemas comezan cando algúns empresarios deste sector, o vitivinícola, antepoñen o seu interese por obter beneficios a certas cuestións legais e éticas elementais. Tras participar en varias vendimas organizadas por dúas destas empresas na comarca do Salnés, considero que o panorama que se presenta nestas non é alentador. Partindo xa da dureza propia deste traballo e da súa intensidade, pódese considerar que está moi mal pagado, polo xeral (máis aínda tendo en conta a actual crise e a inflación galopante). Nunha de ditas adegas o salario dos traballadores é de tan só cinco euros a hora, mentres que na segunda, aínda que sexa algo maior (7,5), as condicións non poden ser máis negativas, xa que a maior parte destes nin sequera estaban dados de alta na Seguridade Social, constituíndo isto unha infracción grave. Aproveitándose das dramáticas situacións das persoas que se ven abocadas a desempeñar ese traballo (na súa maioría, xubilados que completan as súas pensións, inmigrantes, parados crónicos, amas de casa e mesmo menores de idade cuxo curso escolar xa comezara) lévase a cabo unha explotación inxusta. A miúdo, ao ser menor o número de vendimadores ca en anos anteriores, esíxese aos restantes o mesmo traballo ou mesmo máis, para minimizar os gastos. É conveniente que toda a poboación sexa consciente desta desagradable realidade que segue a permanecer oculta á vista de moitos. Con frecuencia, é cómodo e pracenteiro gozar dunha copa de bo viño, pero... cal é o auténtico prezo diso? Queremos que estas situacións continúen?