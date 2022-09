Parece que la manifestación celebrada en Madrid el pasado 20 de marzo no obtuvo el resultado esperado. Se ha venido hablando mucho de ello. El propio día 20, todo muy bonito. Pero al día síguiente, se acusaban de traidores entre los grandes de la caza en España. Se pedían dimisiones. El objetivo de aquella manifestación era que el Gobierno tomase nota, y a poder ser, hacer dimitir a la ministra. A los cazadores nos salió el tiro por la culata. A nuestros gobernantes les entró por un oído y les salió por el otro. Eso les reforzó. Ahora, todo en el aire. Si nos afectará la ley de protección de los animales, que si nos prohibirán la caza de la perdiz con reclamo, que si el lobo, que si discriminan a los cazadores, que si será el “The End” de la caza.

Volviendo a aquella manifestación, parece ser que los medios de comunicación no informaron la realidad. Según los grandes de la caza en España, faltaron a la verdad, toda la información que se dio se basó en el campo, en el rural, se habló de los agricultores, de los ganaderos... Sobre la caza, totalmente desapercibida, la figura del cazador no se propagó, no tuvo eco. Y eso que el color naranja estuvo bien presente en la manifestación. Y es que parece que, nuestro problema, el de la caza, a los políticos, a todos, los que nos gobiernan, los que nos quieren gobernar, se la trae floja.

Pasó el día, pasó la romería. Ya no se acuerdan. Si desde la izquierda gobernante a nivel nacional nos van a impedir o prohibir la caza de la perdiz con reclamo, desde la derecha gobernante gallega, nos impiden cazar el jabalí en las modalidades al salto y en mano. En Galicia, el gobierno de la Xunta dio a conocer hace casi tres años que se iban a permitir estas dos modalidades de caza al jabalí. Casi tres años después, nada de nada. No han cumplido. No han dicho por qué no han cumplido. Que sepan por España adelante que, los representantes de la Federación Gallega de Caza, apoyaron ese incumplimiento por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Dijeron que en el colectivo de cazadores no había interés en cazar al salto y en mano. Que de llevar adelante esas modalidades iba a ser peligroso. Que sería una caza sin control, que habría muchas balas en el monte. Representantes de otros colectivos como Unitega y Ategal también se manifestaron en la misma línea de no llevar adelante lo prometido desde la Consellería.

Todos sabemos que la caza en estas modalidades referidas es la más practicada en España, sobre todas las especies cazables. También por todo el mundo, allá donde existe la caza. Sí a la caza. Viva la caza y los cazadores siempre. Salud para todos.