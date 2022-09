Si hay un derecho elemental que caracteriza y define de manera precisa y clara al régimen democrático, es sin duda la libertad. De la misma manera, que es el sectarismo político e ideológico, uno de sus mayores enemigos. Pues bien, desde hace ya un tiempo, vemos que, de forma reiterada, el gobierno critica a la oposición por no darle su apoyo, así como por no aportar soluciones alternativas a la crisis económica. Una y otra acusación son infundadas, porque, en primer lugar, en alguna cuestión, no solo el PP ha dado su apoyo al gobierno, sino que ha sido el ejecutivo quien ha copiado sus propuestas, y en otros no ha tenido en cuenta las ofrecidas. Pero lo que más llama la atención en este asunto, es que este gobierno no solo está abrumando a los contribuyentes con la subida de los precios, sino que cuestiona el hecho de que el presidente Moreno Bonilla quiera suprimir el correspondiente al patrimonio en Andalucía, surgiendo al respecto una propuesta de equiparación de impuestos entre las CCAA, algo que atenta contra sus competencias en el ámbito financiero. Porque Sr. Sánchez no hay que ser un experto en economía para comprender, que la mejor manera de que los españoles puedan pagar el precio de la bolsa de la compra, es que las ganancias obtenidas por el incremento de los impuestos reviertan directamente a sus bolsillos, ya que de ese modo se estimulará el consumo y la demanda, impulsando con ello, la producción y el empleo.