Non sei si este titular é o máis acaido para referirme a o que acabo de ler no FARO DE VIGO o xoves 22de setembro 2022, páxina 14, (Val Miñor, Nigrán).

O primeiro que destaca na pantalla da miña telelupa é o sorriso de dúas persoas que rezuman felicidade. Ao ler o titular, “75 años de felicidad en Nigrán”, xa non tiven dúbida: Carmen e Paco. Seguín a agarimosa lectura da escrita de Neli Pillado (parabéns para ela). Con frecuencia me lembro deles aínda que só estivemos xuntos nun xantar –acompañados dun dos seus fillos e a filla–. Aquela sobremesa foi tan longa que eu xa non tiña autobús para voltar e foi a filla quen me achegou a Vigo.

Carmen dá conta da súa nenez ,tráxica, igual que a miña e a da miña irmá, e a dos meus curmáns Antonino e Guillerme (os tres xa finados e tamén as nosas nais).

Carmen lévame a min 7 anos e naquela tarde de xuntanza comentábame a súa preocupación por aqueles rapaciños que tamén ían ao cemiterio de Mañufe. Que sería deles!

E porqué no cemiterio de Mañufe? Alí estaban sepultados os nosos pais –seis tumbas para seis homes que deixaran seis viúvas e 15 orfos–: Emilio Giráldez Rodríguez, pai de Carmen; Emilio Comesaña Sobreira, Antonino Comesaña Pérez, meu tío; José Comesaña Pérez, meu pai; Fernando Costas Iglesias e Manuel Villar Cimadevila.

A “saca” daquela noite (madrugada do seis de outubro de 1936) do Frontón da rúa María Berdiales, levada como todas por falanxistas colleu rumbo Sur tirando deica Gondomar. Alí na Pasaxe de Vincios asasinaron a Emilio Giráldez Rodriguez, Antonino Comesaña Pérez e José Comesaña Térez e os outros tres en Vichicáns, tirados até as cinco da tarde cando o xuíz Domingo Vila Manzanares procedeu ao levantamento dos cadáveres; trasladados a Mañufe no carro de bois de Manuel Alonso Prado.

Neste intre non quero facer unha análise, só pretendo unirme a felicitación a Carmen e a Paco pola súa traxectoria vital. Quizais que a achega sentimental entre Carmen e eu é máis forte foron xuntos e cadaquén pode imaxinarse como foron os derradeiros momentos daqueles homes que deixaban as familias na pobreza extrema e na humillación permanente. Carmen e máis eu non precisamos falar nin vernos con frecuencia: sabemos quen somos e de onde vimos; sabemos quen nos feriu e despreciou, pero tamén sabemos que chegamos a vellos con dignidade e moito esforzo.

Para a parella e familia o meu máis grande afecto.