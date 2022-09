“Les sacan de sus clases para ir al frente”. La frase se refiere a los universitarios de la Rusia de Putin. O de cualquier otro tiempo o cualquier otro país en guerra. ¿Puede haber algún hecho más ruin perpetrado contra la juventud? Pues sí. Siendo horrible, aún puede empeorar en diversos niveles de crueldad humana. Ya lo dijo Einstein, aquello de nuestra estupidez sin límites. Y mientras, Europa contempla el espectáculo desde las gradas, pensando que aquí no va a llegar el conflicto, más allá de la escasez energética y alguna que otra carencia. Antes de la invasión de Ucrania, algunos expertos decían que nunca iba a tener lugar tal invasión. Ahora esos mismos expertos dicen que Putin no va a emplear armas nucleares, que en todo caso utilizaría algo así como dispositivos de dispersión bacteriológica contra la población. Tranquilizador. De locos. Pero no sirve mirar hacia otro lado e intentar seguir en los mundos de Yupi. En un mundo embrutecido, ciego de poder y ambición, un dictador en posesión de armas, que esta vez sí son de destrucción masiva, puede llegar a hacer cualquier cosa que se le ocurra a su mente enferma. Y dicen los que saben que Occidente debe estar preparado. Pero, ¿cómo se prepara para hacer frente a la sinrazón? Seguro que cada cual podría aportar más de una idea. Y como el mundo es viejo, y la historia se repite, es relativamente fácil adivinar la respuesta.