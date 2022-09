Septiembre de 2022 ¿Quién nos iba a decir que pagaríamos hoy por una coliflor, no más grande que un balón reglamentario de fútbol, la bonita cifra de 740 pesetas (antiguas para los jóvenes), o lo que es lo mismo 4,45€euros?. El euro, moneda europea para la economía española, nos va quedando algo grande, o pequeña, según se mire. Antes, con 740 pesetas, convenientemente administradas y gestionadas, punto primordial en cualquier economía, casi se podía sobrevivir un mes. Con la supervivencia de entonces, claro. Porque hoy necesitaríamos muchas más cosas. Antes no teníamos aún tantas necesidades creadas como ahora. Y con 740 pesetas había quien hacía hasta milagros. Hoy pagamos por una sola hortaliza la mitad del sueldo medio de los años 60 y por la luz la mitad del sueldo medio actual (de la clase media trabajadora, como le gusta decir a Sánchez). Así que la clase media y baja trabajadora (los currantes de toda la vida, vaya) va a tener que acabar eligiendo entre dos opciones este invierno: o encender la cocina, la luz y la calefacción o comer crudo, con frío y a oscuras. Una tercera opción, menos recomendable, sería no comer. También existe la alternativa de la cocina de leña, que calienta y cocina. Pero no alumbra. Un candil.