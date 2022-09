Llevo siguiendo sus publicaciones desde hace unos 30 años. Es un espía, un detector de la noticia. No sé cómo se las arregla pero siempre se entera de todo. No sólo con las noticias si no también con su foto y de lo que cuente en ella. Hay algo que me llama la atención: que en un trozo tan pequeño diga tantas cosas… En las cabeceras destaca con tinta negra lo importante, la sigues y ya te enteras de todo. También hay algo muy especial, que es lo bien que trata a las personas mayores. Da igual que sean de derechas, de la izquierda o del medio. Yo sólo compro Faro de Vigo para ver su sección, que cada equis tiempo cambia de título.

D. Fernando igual entrevista o presenta a un escultor de alto nivel como a un señor vulgar de la calle. Yo lo admiro por su sencillez y humanidad. ¡Bravo D. Fernando! ¡Siempre con su sección! Muy respetuosamente.