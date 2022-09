Parece que fue ayer cuando empezamos el verano y ya estamos en los últimos coletazos, ahí vamos capeando el mes, sin olvidar las noticas de última hora que suceden. Hoy cuesta ponerle palabras, entenderlo, comprender el punto de vista de otros. Hace meses me entere de tu partida. Es complicado comprenderlo, preguntas que quedan en el tintero, sin saber qué hubiese pasado si pudiésemos cambiar la cronología de los sucesos... Quisiera ser Superman para poder cambiar tantas cosas, volver a la casilla de salida, hacer una nueva jugada, sabiendo que en nuestras manos está cambiar el destino. Cierto que no hay consuelo para tus padres, hermanos... han perdido un pilar, una pieza irreemplazable. Tus padres perdieron un trozo de ellos.

Hoy les quiero recordar que ese hijo también hizo cosas buenas en vida, como “El buen samaritano”, siempre ayudando al débil, el que no tenía hogar, brindando oportunidades, podía ser alguien de la calle o un simple animal abandonado. Siempre dando y sin borrar de su rostro una sonrisa. Esa que podías ver, aunque no lo conocieses, con una simpatía arrolladora. Siempre hablando de su querida madre con cariño y amor. Cierto que tenía don de gentes, algo que deduzco que fue un gancho en sus estudios cuando hizo turismo. Persona con la que podías hablar de viajes o destinos interesantes a los cuales no se animan todos, siempre hablando con aplomo y sensatez.

Hoy no estás, pero espero que desde ahí arriba puedas recorrer el mundo de punta a punta, dar la vuelta al mundo, teniendo todo el tiempo para hacerlo, sin prisas y que puedas visitar todos esos destinos con encanto cercanos o lejanos, regresar a todos los que algún día fueron especiales para ti, Brasil, Inglaterra... Llegaste a las puertas de San Pedro. Espero que revoluciones todo ahí arriba y que puedas hacer sonreír a más de uno, ya que esa era tu presentación frente a todo aquel que te conociese por primera vez. Desde ahí podrás ver como tus seres queridos cuidan tus mascotas con mimo, cariño... y lo que te echan de menos ahora que no estás.

Simplemente puedo decirte, que sigues ahí y seguirás en la memoria de todos aquellos que te han conocido. DEP.