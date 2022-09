No estar en el mapa de provincias es una cuestión que en el estado español implica estar sometido a un maltrato institucional. Que Vigo es la ciudad más marginada del estado y que es ignorada por el gobierno de Pedro Sánchez y por la autonomía de Galicia a partes iguales, no es sorpresa para nadie.

Una nueva manifestación de lo anterior la podemos encontrar en el reparto de los fondos de recuperación europeos. Donde ni un céntimo de los mismos, dedicados precisamente a la renovación industrial, vendrán a parar a Stellantis Vigo. La cual, por cierto, es la fábrica de automoción que más vehículos produce al año en España.

Dice al respecto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que “algo se hizo mal” de parte del Gobierno del Estado para que la planta de Vigo se quede al margen del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado.

No le falta razón al respecto cuanto ante las preguntas de los medios critica el presidente de todos los gallegos que el diseño del Perte no funciona como es debido cuando el primer fabricante de automóviles en España, que produce casi la cuarta parte de automóviles fabricados en el país, queda excluido de los fondos europeos.

No obstante, la Xunta de Galicia no ha estado vigilante sobre esta cuestión cuando era su obligación haberlo hecho, estamos en la situación de siempre, ninguna Administración presta la atención que la ciudad merece y exige hasta que el daño ya está hecho. De ejemplos pasados estamos hartos de acordarnos, la exclusión del Puerto de Vigo de la red nodal, la modificación del trazado del AVE para que la conexión a Madrid pasara previamente por la pequeña Compostela, los retrasos en la reforma del Ifevi que alberga una de las ferias de pesca más importantes del mundo, el abandono cultural… Situaciones todas ellas injustas que esta ciudad no merece.

Por ello, pese a quien le pese, es una evidencia que la distorsión entre el estatus jurídico de la ciudad y su realidad material sí implica un abandono y un maltrato intolerables. Vigo siempre ha sido solidaria con el resto de plazas gallegas y jamás, pese a que su crecimiento le ha legitimado a ello, exigió una modificación en el mapa de provincias. Pero la experiencia ha demostrado que esto es un error, no podemos hacer depender un trato de justicia a la arbitrariedad del político de turno al que le toque la revisión de cierto asunto. Vigo debe exigir una reforma de la ordenación territorial gallega y ya es hora de que empecemos a olvidarnos de estar siempre en la necesidad de vigilar la actuación de las administraciones supramunicipales para que se actúe acorde a los principios de democracia y proporcionalidad.

Nunca máis.