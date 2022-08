Nos tempos que corren, onde as oposicións dicotómicas enchen as conversas diarias e os enfrontamentos políticos partidistas, necesitamos parar un pouco e pensar sobre os alicerces das nosas democracias. Un dos elementos básicos é o respecto aos símbolos colectivos. Por iso, dentro da miña responsabilidade como cidadán e profesional da educación, quero manifestar os meus argumentos sobre o que podo definir como aldraxe á memoria colectiva de Galicia, coa celebración do día 12 de agosto en Vigo desta festa, que só ten unha data para celebrar, o día 25. Como tal celebrouse sempre nos tempos democráticos nos xardíns de Castrelos na véspera polo serán.

Mudar unha data simbólica, como é o día de Galicia, só pode facerse logo dun plebiscito ou dun acordo plenario do ente lexislativo. Caso contrario unha decisión democrática acaba por se transformar nunha imposición autócrata. É como se a festa do Cristo de Vigo mudara por capricho persoal do primeiro ao segundo domingo de agosto.

Mudar unha data simbólica, que está consagrada constitucionalmente a través do Estatuto de Autonomía, é xogar co lume das paixóns. É remover a identidade colectiva que se fragua nas emocións individuais. É provocar un problema onde non existe. Ademais é máis chamativo que o responsable do cambio de día, reivindique a capitalidade de Galicia para o municipio que preside, concedendo así carácter organicista a este territorio que utiliza ao seu antoxo para dicir o día en que se debe celebrar.

Repítese a cotío que facer política é practicar pedagoxía. Isto implica coñecer as investigacións das didácticas e doutras ciencias da educación. Neste século XXI abondosas pesquisas sobre a formación das identidades no sistema escolar e nos medios de comunicación explican como se pode manipular a opinión pública para favorecer unha determinada e persoal posición política. Estados Unidos, Brasil, India ou Madrid son exemplos sobranceiros do que dicimos, onde os dirixentes utilizan o territorio para mobilizar unha poboación que espera directrices para axitar os seus sentimentos. As investigacións sobre os impactos dos estudios escolares do medio local (heimatkunde) aportan moitos argumentos sobre como mobilizar a manipular os sentimentos individuais.

Pero a cidadanía necesita de persoas autónomas, que non esperan polos ditados de líderes que buscan máis o espectáculo que o desenvolvemento sostible para os seus veciños. Por iso desde a miña posición de profesor de didáctica das ciencias sociais quero censurar o feito do cambio do día de Galicia e argumentar sobre o risco de transformar unha posición democrática en imposición autocrática.

O papel dos intelectuais foi censurado ao longo da Historia pola pasividade ante os feitos que observaban. Non quero estar dentro dos que calan para non dicir o que non se quere escoitar. Os que levamos máis de coarenta anos na profesión de buscar persoas autónomas e con criterio temos a obriga de xerar un debate sobre o que é censurable desde a ética cidadán. E para isto sirve a educación.

Xosé M. Souto González - Vigo