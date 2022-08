Corren, brincan e incluso se sienten felices. Porque ahora ya pueden llevar el móvil colgado a todas partes. Y en todas las posturas. Nunca se caerá en la funda colgante. Y lo peor de todo nunca se romperá y callará de una vez. Con el móvil colgado, todos estos chicos me recuerdan a los esclavos y sus cuellos encadenados. También a los presos y el muerto pesado al que encadenan. Todo me lleva a la falta de libertad. Ahora ya es posible estar encadenado a un móvil 24 horas. Sin pensar. Solo tecleando. No hace falta decidir. Ya lo hace por nosotros el celular. El móvil es un parásito que no abandona a la persona que domina. Se alimenta de ella. Con cada mensaje. Cada minuto perdido en la nada de una pantalla.

El móvil se convierte en vampiro. Parasita nuestra mente y la anula en una captura de pantalla. Sí, es genial y muy “cool” pasarte el día con tu celular. Enseñárselo al mundo. Que sueñe por ti lo que ya no eres capaz de soñar. Pero recuerda, cada segundo de vida que pierdes, lo gana una gran empresa que vive a tu cuenta. Emmanuel Rueda Girondo - Baiona