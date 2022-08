El cambio climático está aquí y nos deja más secos que la mojama. Ya no encontramos agua ni debajo de las piedras. Aquello de la morriña por los ríos y regatos va perdiendo forma. La idea de Galicia húmeda y mágica da paso a la Galicia de Arizona. Además, tampoco somos especialistas en ahorrar agua. Nacimos un día de lluvia. Vivimos un día de lluvia permanente. Pero todo eso pasó.

Los chinos llevan décadas haciendo prácticas poco ecológicas para producir lluvia. Lanzan salvas de yoduro de plata a las nubes y consiguen crear lluvia. Pero la cantidad de condensación de la atmósfera es finita. Si llueve en China no llueve en Mongolia o el Tíbet. Pero aquí, desde los últimos de Filipinas, la plata escasea sobremanera. Hay que buscar alternativas. En Galicia podemos utilizar yoduro de hojalata. De las latas de mejillones en escabeche, que dan más sustancia. Pero tenemos que tener en cuenta que también en La Mancha llevan décadas produciendo lluvia. Y si llueve en un sitio, no lo hace en otro. No es bueno jugar con el tiempo.