Estoy leyendo a Sylvia Plath. Ella también lo sentía. El agujero en el pecho cargado de morriña. La sensación de no pertenecer a ninguna parte. La sensación de nunca llegar a casa y nunca estar cerca de quien lo simule. Que no sientes nada. Y te frustras por no hacerlo. Así que solo sientes la frustración de quien busca oro en medio de un mar de plata.

Leí un libro que se llamaba 'La Depresión no existe'. ¿Disfruté el libro? No lo sé porque no siento. Pero puedo decir que comprendí cada una de las situaciones en las que se ponía el autor. Porque yo también las vivo. La empatía no me falta todavía. O el recuerdo de lo que era. Lo que en algún momento fue. O fui.

Siento un vacío en el pecho. Y no es ficticio. No está en mi cabeza. No existe en una realidad paralela. Tiene presencia real. Y me hace alejarme de los que quiero porque no siento lo que debo. Y me hace alejarme de lo que quiero porque ya no sé si lo quiero. Y actúo de forma automática. Como un autómata sin alma. En 'Blade Runner' la tenían y dudaban de su humanidad. Yo también lo hago.

Las personas con depresión vivimos un vacío existencial. No me preguntes si solo estoy triste. No solo estoy triste. A veces no siento nada. Incluso por un amor que no puede ser o por una amistad de hace décadas. No siento nada. Solo frustración. Frustración de un alma que no tiene hogar y no sabe si lo va a encontrar. 'Despertenencia'.