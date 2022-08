Una mañana venía desde Redondela hacia Vigo por la carretera nacional 552, eran las 13 horas, había 31 grados de temperatura y el sol dando de pleno. Me daba pena ver a varios grupos de peregrinos dirección Redondela caminado por el arcén, cuando se puede hacer ese trayecto por el Camino de Santiago regulado a través de la Senda del Agua. Yo lo hice, es un trayecto muy bonito. Gran parte del mismo hasta Cedeira se hace por senderos con mucha arboleda, fuentes, etc. y ¡oh! coincidencia, este camino comienza a estar señalizado una vez que se entra en el Concello de Redondela. Los peregrinos con los que hablas se quejan de la falta de señalización en Vigo perdiéndose, dando vueltas innecesarias. Considerando que esta ciudad tiene una orografía muy peculiar como para andar perdido por ella. Todo esto es consecuencia de los caprichos del alcalde Abel Caballero que no quiere que el Camino de Santiago, considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993, además de ser patrimonio de Galicia, tenga visibilidad en Vigo ni facilitar el tránsito de los peregrinos por la ciudad. Aprovechando que estamos en pleno Xacobeo 21-22 considero que se debería dar notoriedad amplia y suficiente de esta situación y con ello provocar que el alcalde de Vigo se sienta obligado a atender a los peregrinos que transitan por Vigo y facilitarles el camino.