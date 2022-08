Soplan malos vientos. A una Europa ya perdida a la razón y entregada al sinsentido del neoliberalismo, la acaba de rematar una guerra igualmente sin sentido en Ucrania. El bloqueo a Rusia es total, pero, se le sigue comprando gas y esta lo sigue vendiendo, probablemente a la espera del crudo invierno, momento en que es más que probable que corte el suministro.

Me gusta que la Unión Europea lo tenga en su hoja de ruta, me gusta, a su vez, que se establezcan planes de autodefensa ante esta medida, y me gusta menos, pero lo acepto, que se invoque a la solidaridad de los estados miembros para ayudar a los del norte. La solidaridad siempre es buena, sin duda, pero también lo era en 2012, cuando en plena crisis económica, estos estados que ahora claman por ella avasallaron a los del sur sin ningún tipo de condescendencia. “Si Grecia tiene problemas que venda islas”, llegó a decir un ministro alemán sin pudor. No puedo olvidarlo.

Lo cierto, es que ahora hay que arrimar el hombro, no queda otra. Se nos pide mesura, ahorro, que pasemos algo de frío, que no mata, que renunciemos a las navidades tal y como las entendemos etc. y, así parece que va a ser. Los de a pie con mochila y los que viajan en primera clase subiendo los precios y fingiendo escaseces. ¿No me creen?, pues les dejo un simple dato para que se vayan haciendo a la idea:

¿Saben ustedes lo que es un Lux? El Lux es una magnitud que se utiliza para determinar la cantidad de luz proyectada sobre una superficie y equivale a un Lumen por metro cuadrado.

Según el reglamento de la FIFA, que cataloga los estadios de fútbol en tres categorías, dice que para los recintos de categoría 1, es decir, aquellos en los que se desarrollan competiciones profesionales y televisadas, habrán de tener obligatoriamente entre 1500 y 2000 Lux, en función del recinto.

El 12 de agosto comenzó la liga, lo hizo a las 21 horas en El Sadar, campo del Osasuna de Pamplona. Luego jugó, el sábado, a las 21 en el Camp Nou, el domingo a las 22 el Almería recibió al Real Madrid y, el lunes a las 21:30 el Betis lo hizo con el Elche en el Villamarín y estamos en agosto. Esperen ustedes que llegue octubre y el 90 % de los partidos se jueguen con luz artificial.

Ahí lo dejo, ya el resto queda a la reflexión o el olvido, ese mismo que tanto daño hace y si ¿no me creen?, hagan memoria.