La idea de que la Península estuvo un día totalmente cubierta de árboles es falsa. Lo cierto es que hoy está cubierta de llamas y humo. Desde Serra da Estrela a Vall’ de Ebro. De Monsanto a Bejis. De Chandrexa de Queixa a Zaragoza. Sin tregua. El fuego lo podemos extender a Francia y países mediterráneos. Se dan todas las características climáticas para hacer del bosque un horno. Lo que no me creo es que exista una asociación recreativa de pirómanos que sólo quema por placer. Sí que existen individuos que espían las playas nudistas con intención lúdica. Pero el bosque siempre arde por alguna razón o intención. Los bosques de Garoés canarios forman la lluvia. Los montes atlánticos también. Nosotros creamos la sábana más árida. A nuestro ritmo de destrucción es lógico que ni una gota de lluvia quiera caer. No quieren evaporarse en la nada. De respirar en bosques húmedos, ahora vamos camino de mascar la tierra seca del desierto de Mohave.