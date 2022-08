Está muy bien eso de preocuparse por el físico. Correr de mañanita, hacer zumba o aporrear un saco con guantes de boxeo. O tomar judías y nabos veganos. Ir más allá de esto resulta fascinante. El tema quirúrgico es otro mundo. Desconozco cuándo es preciso ponerse bótox y cuándo se debe estirar una cara. O si se pueden hacer simultáneamente Quizás es posible alternar. No estoy muy seguro. Lo de quitar costillas para tener un cintura de avispa, no lo veo. Los viajes estéticos son maravillosos. Con operación incluida. En nada, pasamos de ver potingues crece pelo en las películas de vaqueros a viajar a Turquía. Que ahora ya nadie va a Turquía si no es para ponerse pelo. Con la de lugares carismáticos que tiene Anatolia y el Kurdistán.

Supongo que ese pelo tendrá un seguro de vida. Porque no es cosa de estar yendo y viniendo de Turquía cada tres meses. Nadie habla sobre este peliagudo punto. Últimamente veo colas en Vigo para hacerse tatuajes. Son muy adictivos. Hasta que no tienes ni un centímetro más de piel. También abunda el pelo rosa o violeta. Que siempre tiene el precioso aspecto de un estropajo. No me apetecen tatuajes por ahora. Me pensaré lo de ponerme el pelo violeta. Hay que estar a la onda.