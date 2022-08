Quiero preguntar a algunos representantes de cazadores y de tecores: ¿en serio, señores, se creen ustedes que, en la práctica de la caza al salto y en mano, los cazadores deambulan, deambulamos por el monte sin control?

Ustedes, que se manifiestan en contra de la caza del jabalí en esas modalidades, ¿se creen sus propias mentiras? Pues, no señoriños, no. Estas modalidades son las modalidades “madre” de deporte o no deporte, cinegético. Las practicaron los hombres primitivos con piedras y lanzas. Más adelante, con arcos y flechas, con cervatanas y otros raros artilugios. Ya, en tiempos modernos, se hacía con armas accionadas por explosión con pólvora. Y, en la actualidad, con escopetas, rifles, de diferentes modelos y calibres. Nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora, nosotros, cazamos con escopetas y no deambulamos por el monte sin control. Jamás nadie corrió peligro, a pesar de que el riesgo cero no existe.

Pero visto que ustedes necesitan salir de dudas y que se les explique lo que sería fuera de control en el campo cinegético, les diré algo para que comprueben donde está la falta de control en el ejercicio de la caza.

Fuera de control es permitir, por emergencia cinegética, disparar a discreción contra todos los jabalíes. Machos, hembras, hembras con rayones y rayones.

Fuera de control es permitir traspasar la barrera del confinamiento por el COVID en ciudades, pueblos o aldeas para cazar lobos. Esto solo se permitió a los ciudadanos cazadores gallegos de primera. Existió un trato de favor. Los de segunda no tuvieron acceso.

Mientras los ciudadanos, en general, no podían salir al municipio de al lado para ver a abuelos, hijos, familiares, los privilegiados cazadores de lobos residentes en grandes urbes, podían burlar el cierre perimetral.

Fuera de control, podría ser cazar en vedados refugios, en parques dentro de pueblos, sin guardar la distancia de seguridad, apostarse en las orillas de la carretera, en caminos públicos contemplados en el mapa, y hacerlo con armas de alcance descomunal, muchas de ellas superiores a las del ejército en igualdad de calibre. Aquí sí que corren peligro los ajenos a la caza. Aquí sí existe el descontrol.

Y, también descontrol, es publicar en el año 2019, en los medios de comunicación, por parte de la Xunta de Galicia, que se permitiría cazar en las modalidades de al salto y en mano. En este punto, muchos cazadores, confiados en la Administración, invirtieron en la compra de perros propios para la actividad. Pasados casi tres años, no se ha hecho realidad aquel anuncio. Los perros hay que seguir cuidándolos, alimentándolos.

Con esta carta, pido a los señores representantes, reflexionen, rectifiquen y apoyen el que se pueda cazar en todas las modalidades.

Y, políticamente, sería muy sano que desde la Xunta de Galicia, desde la consellería, se informe de cuáles han sido los criterios para no cumplir con lo anunciado en el año 2019.