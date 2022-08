Hace unos días nos juntamos algunos amigos para navegar hasta la Ría de Aldán y pasar la noche allí, en el barco. La travesía bordeando la Costa da Vela agitó un poco el velero generando algún rostro desencajado y blanco de más. Ya llegando a destino, la atmósfera seguía un poco acorchada, así que se me ocurrió, a modo de distracción, comentar que en mi opinión la Ría de Aldán no debía de denominarse como tal porque no cumple los requisitos necesarios para ser una ría. Me equivoqué. No era el momento de debates académicos. Así me lo dejó claro una de las allí presentes con un cortante “pero, ¿y a quién le importa tu opinión?”. Lejos de replicar enfadado, me callé un rato y aproveché para pensar. ¿Qué legitimación tenía yo para opinar sobre el asunto? No tengo formación en geología o geografía. ¿A quién le iba a importar lo que yo opinase?

En un pasaje de los Diálogos de Platón, Protágoras explica que los atenienses, reunidos en asamblea, no aceptaban el consejo de cualquiera en materias técnicas. Es decir, solo un arquitecto podía opinar sobre arquitectura, o un negociante sobre negocios. Es más, la opinión de inexpertos era ignorada y motivo de burla. Por el contrario, cualquier ciudadano era escuchado cuando se trataba de discernir lo que es justo y lo que no, porque la rectitud y virtud política, o sea, la justicia, es algo transversal que todos debemos observar, sea cual sea nuestra ocupación, para que la sociedad funcione. España se ha caricaturizado infinidad de veces como país de opinadores profesionales, difuminando el valor que tiene la opinión de cualquiera en materia de lo que es justo. Puede que un agricultor sin estudios no tenga los conocimientos necesarios para proponer métodos para frenar la inflación o atajar la crisis climática, pero está tan legitimado como cualquier otro ciudadano para compartir su opinión acerca de la justicia de cada alternativa que los expertos presenten. En resumen, los atenienses nos vienen a decir que una opinión es válida siempre que el emisor sea experto en la materia o cuando se trate de asuntos políticos en los que todo ciudadano debe participar. Ahora solo me queda averiguar si la correcta denominación de una ría es un asunto de interés público. En mi opinión sí, pero claro, es solo mi opinión. A quién le va a importar.