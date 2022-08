Siempre me han dicho que no apueste. Yo soy terriblemente competitiva. Me gustan los retos. No me escondo. De pequeña le dije a una de mis mejores amigas que si queríamos ganar en un juego de educación física me diese la pelota. Le dejé un trauma. Ganamos la partida. Siempre me lo recuerda.

No suelo apostar por nadie. Solo por mí y por lo que hago. Y nunca es positivo, siempre al negativo. Todo al negro y nada al rojo. Que de esperanza no estoy hecha. Solo de trabajo duro y de constancia. Hoy me dijeron que apostase por la persona que además de quererme me cuida. Yo pensé en esa persona. Y ahora quiero apostar por ella. Y si pierdo en la ruleta rusa la víctima seré yo. Si el arma se dispara habremos perdido un soldado. Pero si no lo hace habremos ganado la guerra. Me dice que soy un 10 excepto conmigo. Me habla desde el cariño. Me dice te quiero convencida de que lo hace de manera real. No por conveniencia o por pena. Por eso ahora quiero apostar por ti. Y espero decir que no me equivoqué. Que me llevé el premio. Que estoy por y para ti y que estaré las veces que haga falta de las formas que haga falta. Independientemente de si compartimos la visión o si diferimos de ella. Yo me quedo, ¿vale?