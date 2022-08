No hace falta precisar que el título de esta carta, obviamente, tiene que ver con la noticia polémica, aunque no sorprendente, por venir de parte de un Gobierno que un día tras otro, es motivo de controversia en la forma de afrontar los problemas que la crisis económica nos tiene sumidos a todos. En este caso y como es habitual, ha sido mediante un RD, en el que, para afrontar el plan de ahorro energético, y sin haber convocado previamente a los representantes de la CCAA y sectores implicados, ha dispuesto una norma de obligado cumplimiento mediante la cual los sistemas de aire acondicionado deberán limitar su temperatura de 25 o 27 grados, según se trate de bares, restaurantes o centros comerciales.

Esta medida es un despropósito, dado que, al no hacer distinciones entre las diversas zonas de España, climatológicamente hablando, en Vigo, por ejemplo, si entras en un restaurante con el aire acondicionado limitado a 25 grados, puede que tengas más calor que en la calle, con lo cual se resentirá la asistencia de clientes y perjudicará al sector. No obstante, no hay mal que por bien no venga, porque si el TC no pone remedio a tal desastre normativo, ya vendrá el invierno, y como entonces el límite estará en no superar los 19 grados, en estos lugares, al hacer uso de ellos, podremos tener una temperatura más en consonancia con el exterior, es decir, que nos tocara pasar frío. En fin, el mundo al revés, pero hasta que Sánchez no se digne en convocar elecciones, paciencia y que Dios nos coja confesados.