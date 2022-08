En la información publicada el pasado 7 de agosto, domingo, en la sección de Sociedad, se titula que el nudismo es una práctica legal en España cuando lo cierto es que no está regulado en ninguna ley estatal ni autonómica. Esta situación de alegalidad no impide su regulación por los Ayuntamientos, como de hecho ocurre en Vigo, que en una ordenanza expresa que el nudismo se limita “a los arenales que, de manera tradicional, recogen esta práctica, y limitándose, exclusivamente, a la superficie de la arena”. Que esta ordenanza no contemple una multa por practicarlo en otros arenales no permite al nudista incumplirla ni a la policía municipal inhibirse ante las denuncias. En Vigo, los arenales para nudistas están señalizados con placas del Ayuntamiento. Otra cosa es que no se respeten ni la ordenanza ni la señalización. La Policía Municipal está obligada a actuar ante denuncias contra nudistas en zonas no autorizadas informándoles de la infracción y que pueden acudir a los 4 arenales señalizados que existen en Vigo para el nudismo, o bien vestirse como el resto de bañistas que cumplen la ordenanza.