Se podría pensar que los concellos están para servir al ciudadano. Pues en Lobios, Baixa Limia, aún no se han enterado: ponen todas las trabas posibles para impedir que los ciudadanos podamos vivir más o menos bien. En mi caso, solicitar un simple informe municipal al departamento de Urbanismo se ha convertido en toda una odisea: tras 4 meses de solicitudes, llamadas, correos electrónicos y postales e incluso un ‘burofax’, todavía no se han dignado a enviármelo. Encima, dejan de responder a mis llamadas, me tratan de forma chulesca y no atienden a las citas que ellos mismos me dan. Incluso me dieron cita para el 17 de mayo, día festivo. ¿Es una venganza por parte del Concello? ¿Y si es así, con qué motivo? Lo que está claro es que es una vergüenza que, en pleno s. XXI, este ayuntamiento funcione como en la Edad Media. Sirva esta carta para expresar mi queja, para que llegue a las personas apropiadas y para que el Concello de Lobios se dedique a atender al ciudadano, que al fin y al cabo es quien le paga.