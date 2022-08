En la publicidad, los anuncios son muy descriptivos. Definen bastante bien lo que le interesa (o no) a la gente. Reflejan fielmente los objetivos de una sociedad. Por ejemplo, todos los anunciantes son jóvenes y guapos, se alimentan preferiblemente de comida procesada y se van de vacaciones como si no tuvieran otra cosa que hacer en su vida. Casi no hay anunciantes que tengan de 50 en adelante. Ni presentadoras de TV. Presentadores, alguno hay, de telediario. Con ese eufemismo de la tercera edad se nombra a la generación de la experiencia, del esfuerzo y del mantenimiento del país, cuando fue necesario. ¿Dónde están los viejos? La sociedad japonesa es la que más respeta a sus mayores. Quizás las occidentales deberían seguir el ejemplo. Recuperar el respeto por los viejos y aprovechar su experiencia enriquece a las naciones, económica y moralmente. Son malos tiempos para la sensatez, la sabiduría y el pensamiento. No están de moda. Como son bienes que no se ven, solo existen para aquellas civilizaciones que tienen una proyección de futuro. Si no respetamos el pasado y no queremos saber de dónde venimos, ¿cómo se van a poner las bases del futuro?