La mayoría de la gente cree que el dinero es símbolo de felicidad, pero esto es una verdad a medias. Conozco a gente muy rica que no es feliz y gente a la que no les sobra el dinero y es muy feliz.

Tuve el privilegio de conocer Sudáfrica y Namibia y, en este último país, vi a pastores con una casa compuesta de cuatro latas que eran muy felices y hospitalarios. Conocí a morenos jóvenes y pobres como las arañas con una sonrisa que te hacía pensar.

El dinero en nuestro mundo occidental hay que reconocer que es imprescindible, pero también es cierto que puede ser el motivo de muchos problemas. Como cuando los hijos se dan cuenta de su riqueza sin austeridades. Su reacción es: por qué me voy a esforzar si voy a tener dinero cuando herede.

Recuerdo hace cincuenta años a un padre que tenía los hijos en el mismo colegio donde yo tenía a los míos: Montecastelo. Con 55 años se había venido de Venezuela rico y vivía una vida regalada levantándose tarde y no pegando golpe. Y me decía: “Yo te admiro, Pedro, porque tus hijos son muy trabajadores y buenos estudiantes”. Y le contesté: “Yo me levanto a las seis y media de la mañana y mi mujer un poco más tarde. Nuestros hijos ven a sus padres que no paran. Tú haz lo mismo y tus hijos serán estudiosos y trabajadores”. No me hizo caso y sus hijos no pegaban golpe.

En mi larga vida he conocido en familias numerosas que sabían que poco iban a recibir a la muerte de sus padres y eran un ejemplo de unión familiar y fraternal y, también, he conocido familias normalmente no numerosas que terminaban como el rosario de la aurora al tener que repartir la herencia. El dinero es bueno y cuando la vida te da la fortuna de tenerlo lo que nunca hay que olvidar es que eres un administrador y que debes de administrarlo bien y hacer ver a tus hijos que es fruto del esfuerzo y del trabajo.

Recuerdo en verano, cuando estábamos de vacaciones, que en nuestra fábrica de Regojo el personal hacia el horario de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde; y estábamos comiendo y los hijos varones nos teníamos que levantar de la mesa para poder llegar a la fábrica antes de que cerraran la puerta.

Los hijos son como esponjas y practican lo que ven,. Los árboles buenos dan buenos frutos pero hay que podarlos a su debido tiempo.

El dinero es bueno pero hay que saber usarlo, la vida está llena de desafíos y por ejemplo aprender ingles bien es casi una carrera. Y esto no solo lo alcanzan unos pocos los intercambios con familias en el extranjero es una alternativa cada vez mas común.

Dinero y felicidad deben ser buenos, pero no conseguiremos esa felicidad si no crecemos en un espíritu de lucha y de trabajo para que vayamos consiguiendo los muchos desafíos que la vida plantea.

*Miembro Club 55