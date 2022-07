A alarma empeza a soar en canto o reloxo marca o comezo do novo día, o comezo do novo mes onde o clásico una vez al año no hace daño cobra máis sentido ca nunca. A mesma alarma que avisa do inicio do mes de xuño a todas as multinacionais activistas pero no mucho. A alarma que, a fin de contas, tingue de cores arcoíris os perfís en redes sociais de todas aquelas que, paradoxalmente, ignoran a nosa existencia durante os once meses restantes.

Pero para todas as persoas que ocupamos un lugar dentro do colectivo LGTBIQ+, o mes de xuño supón só a materialización –visíbel de cara á sociedade– de moitos meses e anos creando círculos favorábeis para poder desenvolvernos con liberdade. O mes de xuño supón, en definitiva, a mostra ao mundo dos vínculos sans e seguros que forxamos dentro do colectivo durante as nosas vidas para poder ser, poder recoñecernos como e poder amar a, sen temor ao rexeitamento. Porque poder (re)afirmar a propia pertenza a constitúe o primeiro paso de cara a poder vivir(nos) plenamente, con orgullo e sen ocultación; poder vivir unha vida que sempre foi nosa, mais que tivemos que ocultar ata atopar un espazo seguro no que desenvolvela. E é que o mes de xuño supón para todas nós a parte externa de algo moito máis profundo, doutros once meses loitando cóbado con cóbado para recoñecer, ben alto e sen medo, a nosa identidade. Non precisamos, nin precisaremos nunca, o activismo interesado e mercantilizado das grandes multinacionais durante os trinta días que existimos para elas. Precisamos, porén, que a sociedade coñeza, comparta e respecte a nosa existencia libre e chea de orgullo. Porque, permitídeme recordalo, fomos, somos e seremos moito máis que un mes do calendario.