La libertad es el logro mas importante del ser humano. Su lucha por la libertad es muy antigua. Espartaco fue un símbolo de consecución de la libertad de los gladiadores.

Jesús de Nazaret fue el que dio a las mujeres la dignidad que se merecen. Las mujeres hace más de veinte siglos se consideraban ciudadanas de segunda.

Pero la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana, pues el que lo hace es esclavo del poder, del dinero o del sexo. Entonces su libertad la ha cambiado por ser esclavo de cualquier capricho y pierde la auténtica libertad.

La libertad tiene mucho que ver con el desprendimiento de las cosas y de las personas.

Cuando no cumplimos el decálogo, los diez mandamientos dados por Dios padre a Moisés –el primero es amarás a Dios con todo tu corazón y el segundo respetarás al prójimo o sea a su mujer, a sus pertenencias–, si no cumplimos estos dos mandamientos caeremos en ser esclavos de todo aquello que nos ata y nos domina y no seremos libres.

Cuando el pecado no es solo personal, sino que es promovido y animado por los gobernantes, estamos en una sociedad corrompida y criminalizada y así despenalizan el aborto y animan a la eutanasia.

Este Gobierno socialista-comunista no pone los auténticos remedios para que haya paz en las conciencias del ciudadano, no se habla de ayudar a las madres para aliviar a la embarazada en la crianza de la nueva criatura, no ayuda aliviar con cuidados paliativos los últimos días del ser humano enfermo terminal.

Más fácil es eliminarlo con la eutanasia y la persona que ha estado trabajando cuarenta años para conseguir este bienestar logrado se le elimina porque no produce y crea problemas.

Yo creo que estamos en un cambio de ciclo político. Las cosas volverán a su sitio y recordaremos todo esto como vemos ahora superada la esclavitud. Nuestros nietos se horrorizarán cuando se hable del aborto y de la eutanasia.

La izquierda española está muy nerviosa porque llevamos dos años en que el poder en varias de las autonomías: Galicia, Castilla y León, Madrid y ahora Andalucía, que fue el feudo del Partido Socialista –aunque no el de Sánchez–. Los andaluces se dieron cuenta de que se puede vivir sin la dependencia del voto cautivo y elegir en libertad.

Sánchez se da prisa en dar carpetazo a la libertad de enseñanza, de la justicia y se da prisa para aprobar el derecho al aborto y la implantación de la eutanasia.

A Sánchez lo único que le importa es mantenerse en la Moncloa y está dispuesto a pactar con aquellos que son los enemigos de la unidad de España.

Los ciudadanos de este gran país que es España están hartos de sus mentiras y engaños y han dicho basta. En poco tiempo habrá elecciones municipales y queda año y medio para las generales.

Estoy convencido de que las cosas volverán a su sitio y seguiremos remando contra las olas bravas, pero con más esperanza.

*Miembro del Club 55