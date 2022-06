Después de escuchar su balance de gobierno 3+3, debo decirle, señor alcalde, además de felicitarle, algo que puede hacer por las personas con movilidad reducida y que aumentaría aún más la calidad de vida en Vigo.

Una de ellas sería prolongar el Servicio de Accesibilidad en playas (en Samil y O Vao) hasta el 15 de septiembre, y la otra, aumentar considerablemente el número de aparcamientos de movilidad reducida en Samil, en donde se ubica la Policía Local y Socorrismo. Esas plazas son necesarias en ese aparcamiento porque ahí se sitúa la caseta del Servicio de Accesibilidad al arenal y, evidentemente, todos los que tenemos personas con movilidad reducida en la familia, usamos ese estacionamiento. Debido a la gran cantidad de usuarios con esta condición, 6 plazas, no son suficientes. Quizás para las personas que no tienen esta necesidad no noten la diferencia, pero para aquellas que sí necesitamos estos espacios es quitar alguna barrera más.

Con estos dos puntos, señor alcalde, la calidad de vida de las personas con movilidad reducida aumentaría exponencialmente y su balance de gobierno sería 3+3 plus.