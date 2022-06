Hai cincuenta anos, no mes de outubro de 1972, celebrouse na Coruña o I Congreso do Dereito Galego. Aos seus promotores movíaos o seu interese por estudaren a posible revisión da Compilación do Dereito Civil Especial de Galicia, e, ao tempo, recoller a realidade socioeconómica do país, “cuxas singularidades específicas son merecentes dunha normativa xurídica axeitada á mesma”.

O Congreso principiou cunha misa en galego oficiada polo coengo da Colexiata da Coruña, Xosé Morente. Na homilía deullelas grazas aos organizadores do congreso polo feito significativo de principialo “dándolle un posto de honra á lingua do pobo que fixo posible tal Dereito. A lingua é sempre a mellor mostra da potencia creadora do pobo que a fala”.

Manuel Iglesias Corral, presidente do Congreso non escatimou afirmacións categóricas no discurso de apertura: “Galicia é unha definición total en si mesma. Porque Galicia existe. Sen equívocos. Galicia é unha presenza inconfundible na crónica do mundo”.

Por primeira vez unha entidade corporativa da época incluíu nun regulamento de organización e funcionamento a cooficialidade, podendo ser utilizada a lingua galega nos debates e propostas escritas. Circunstancia que aproveitou ou avogado ourensán Nemesio Barxa Álvarez para propoñer que se recoñecese a validez do galego nos actos xudiciais.

Nas conclusións do congreso quedou recollida así expresamente: “Os escritos xudiciais, alomenos os interrogatorios de preguntas, repreguntas e confesións, así como os interrogatorios “in voce” poderán facerse en galego e castelán. O confesante ou a testemuña manifestarán ao xuíz ou Tribunal en cal dos dous idiomas desexan ser interrogados, e as respostas recolleranse na que se manifeste e, en todo caso, no idioma oficial”.

O maxistrado e polígrafo Fermín Bouza Brey expresou ese mesmo desexo en 1934; e o tamén xurista Lois Peña Novo nos anos vinte do século pasado afirmaba: “É moi importante o idioma no que o Dereito se manifesta, porque o idioma é o resultado da cultura de cada pobo, que foi acumulando os elementos de expresión necesarios para manifestar o seu espírito”. Xa que logo, chovía sobre mollado nas sesións do I Congreso do Dereito Galego.

A Irmandade Xurídica Galega celebrará o próximo día 11 no Salón Nobre do Pazo de Fonseca en Compostela a súa décima terceira asemblea, avivando a memoria e o exemplo daquel congreso celebrado en 1972. Como vén acontecendo ininterrompidamente desde a súa constitución, formalizarán o ingreso nela novos adherentes, incrementándose así a nómina dos xuristas que adoitan utilizar o noso idioma nas actividades en xulgados e tribunais de xustiza.

Unha vez máis apelarase á responsabilidade colectiva que todos os sectores sociais e institucionais teñen no proceso de normalización da lingua galega nos usos xurídicos.

É inadmisible, por poñer algúns exemplos, que as facultades de dereito das tres universidades galegas e as escolas de prácticas xurídicas non teñan manifestado ningún interese por incluír nos ciclos formativos temarios referidos aos dereitos lingüísticos. O mesmo reproche é extensible á Academia Galega de Seguridade na que se forman os policías locais, por non utilizar o profesorado a lingua galegas nos ciclos formativos.

Pasados tantas décadas desque se incorporou o estudo da lingua galega nos currículos escolares, non hai razóns críbles para que haxa operadores xurídicos que aleguen descoñecemento, e non a utilicen nas actividades procesuais. Conculcando deste xeito as boas maneiras do exercicio profesional.

Temos un marco xurídico que defende os usos lingüísticos. Se non hai máis sentenzas en lingua galega é porque os avogados e as partes non as demandan dos órganos xurisdicionais. O art. 7.2. da Lei de Normalización Lingüística é claro e preciso: “ A parte ou interesado terá dereito a que se lle entere ou notifique na lingua oficial que elixa”. No que fai ás notarías, o art.8 tamén é rotundo: “os documentos públicos outorgados en Galicia poderanse redactar en galego”. Fagamos valer eses dereitos. A galeguización é cousa de todos.

*Secretario da Irmandade Xurídica Galega