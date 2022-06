Adeus meniña, moito pasamos xuntos, moito me deche. De ti aprendín a mirar o mundo dende outra óptica, e tamén a disfrutar da vida. Aqueles días do estío na Aguieira soio nos e aquel longo areal peiteado por o vento mareiro. Aquel viaxe a Britania na mocidade que fixo de nos dous amigos amais de irmáns, entre risas e carallada correndo por Europa no Diane 6. Deixas aquí un legado de simpatía, de solidariedade facendo o ben por o mundo adiante, e porque non decilo de rebeldía ante a inxustiza. Deisachemos apagándote pouco a pouco, mais seguirás alumeando sempre no fondo dos nosos corazóns.