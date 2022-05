Valoramos las cosas cuando las perdemos. Cuando Van Gogh ya no estaba para describir sus cuadros. Cuando Sylvia Plath ya no pudo seguir escribiendo poesía. Y les convirtieron en dioses en muerte y en esclavos en vida. Y dejaron que creyesen que nada de lo que hacían tenía valor como si Emily Dickinson no lo tuviese viendo cada día a los ojos de la muerte y cuidando de no perderse en ella. Que me diga alguien que eso no es valor. Y ahora compráis su arte y lo valoráis en cientos de miles de millones, pero no tenéis el valor suficiente para admitir su valía.

Que quizás el acto de amor más grande que se puede hacer por alguien no tenga que ver con el dinero. Que te podría gritar desde una azotea que te quiero. Que se enterase todo el mundo. Pero eso no tendría el mismo valor que cogerte la mano y decirte que estoy y estaré las veces que haga falta. Cuando haga falta. Que creemos que los grandes gestos son también grandes gestas. Pero no tienen valor. Solo son heroicas. Y Hércules no lo tuvo cuando asesinó a toda su familia y luego cumplió doce misiones y se salvó del pecado. Y se le glorificó. Hasta la saciedad. Y se narró su historia hasta en formato Disney para que incluso los más pequeños conociesen su valor. Quizás la falta de él. El que le faltó al acabar con toda su familia y convertirse en héroe. Y quizás Alejandra Pizarnik no se hubiera suicidado si alguien le hubiera dicho que tenía valor. Que todo lo que hacía y decía tenía sentido. Que se le debía respeto y amor. Que ella sí que era valiente por luchar contra su mente y no caer en el juego indecente. Aunque lo acabase haciendo. Aunque todos los que haya mencionado lo hayan hecho. Excepto el gran semidiós. Que les valoramos después de que se hayan ido. Pero quizás deberíamos tenerlos más presentes cuando todavía no están ausentes. Valorad lo que tenéis. Lo que sentís. Lo que queréis y a los que tenéis. Que ya tienen valor ahora y quizás se acaben rindiendo un día. Y si se van que lo sepan. Que daba igual lo poco que valiesen sus obras, que ahora estarían en el Museo Del Prado.