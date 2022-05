Un dos grandes historiadores do século XX, Eric Hobsbawn, foi perfectamente consciente do poder da historia. Adoitaba escribir que os historiadores son ao nacionalismo o que os cultivadores de papoulas son aos adictos á heroína: proporcionan a materia prima esencial do mercado. Tamén afirmaba que as nacións sen un pasado son unha contradición en termos, porque o pasado lexitima e permite a creación de realidades presentes.

O que xustifica a unha nación contra as demais é o seu pasado, e os historiadores son as persoas que o producen, polo que se converten nun compoñente esencial do nacionalismo.

Pódese ter o mellor programa e as mellores ideas, pero se o teu adversario ten un himno, unha construción histórica común e unha bandeira, non hai nada que facer. As nacións identifícanse a través dos seus símbolos, que as definen dun modo preciso e estable, situándoas nun contexto político, histórico e incluso ideolóxico concreto.

Unha nación, lonxe do esencialismo romántico que a presenta como un ente natural, non é máis que unha comunidade imaxinada, que podería ser dunha forma e a contraria ao mesmo tempo, no que o emocional e o simbólico xogan un papel determinante. Os símbolos configuran e lexitiman réximes e movementos políticos nacionalistas, xa que os dotan dun arsenal de imaxes facilmente recoñecible.

Por conseguinte, os diversos nacionalismos que existen, algúns inclusivos e tolerantes, outros excluíntes e reaccionarios, son considerados por unha parte do pobo como igualmente verdadeiros, polo historiador como igualmente falsos e polo político como igualmente útiles.