Un novo disparate acaba de sumarse á longa lista de proxectos de dubidosa utilidade postos en marcha polo noso Concello.

Varios paneis informativos foron colocados na Praza de Galicia, teoricamente co obxectivo de informar á cidadanía e facerlle ver a importancia de recoller os excrementos dos cans cando estes son paseados polas rúas. O incumprimento desta normativa xa desatou numerosas polémicas, así que non é de sorprender que siga sendo un tema de actualidade.

Por outra parte, é curioso constatar que esta non é a primeira campaña municipal que se leva a cabo con esa finalidade, xa que hai case oito anos, o anterior alcalde, Tomás Fole, do Partido Popular, empregou outra, de dubidosa eficacia e mal gusto, baixo o lema de “Caca, culo, please”. Ademais de xerar incredulidade, indignación e burlas, non parece que este proxecto acadase ningún resultado positivo.

Non obstante, o actual alcalde, Alberto Varela, do PSG, non parece moi interesado en aprender dos erros do pasado, senón que pretende continuar cun legado ridículo, en lugar de investir en programas e accións moito máis relevantes para a cidadanía, xa sexa a nivel ecolóxico, de formación e emprego, atención aos colectivos máis vulnerables, fomento da cultura e preservación do patrimonio natural e histórico.

Para lograr que as rúas estean máis limpas é preciso conseguir a cooperación de todos os veciños, que deben respectar os espazos públicos que son de todos; do contrario, as consecuencias para a convivencia e a salubridade serán nefastas.

Aínda que as sancións contempladas pola lei contra os infractores sexan elevadas, non servirán de nada sen vixilancia nin medios para facer cumprir estas normas. Tamén é fundamental un cambio de mentalidade que remate con estas condutas tan lamentables.

Non se trata de culpar ás mascotas (evidentemente inocentes) nin a todos os seus donos, xa que moitos son responsables, senón de defender uns principios básicos de civismo e actuar contra quen siga empeñado en non responsabilizarse das súas accións. Isto non se logrará mediante a colocación dalgúns carteis con mensaxes puerís e simplistas que moi probablemente serán ignoradas unha vez máis.