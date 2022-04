Esta mañana me hice un par de test y no hay duda, finalmente, positivo por COVID 19. Dos largos años resistiendo y al final, me tocó. Mejor cogerlo ahora que al principio. Asusta menos. Pero es una sensación muy extraña el contagiarse cuando ya no existe la pandemia.

Acudes a las autoridades sanitarias para ver qué tienes que hacer y, como tengo un cuadro leve, todo se resume en un “tú mismo, haz lo que veas, pero evita a los vulnerables”. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cuando mañana vaya a trabajar le pregunto a cualquiera que coincida conmigo si es vulnerable?, ¿Mi mujer que hace?, y las niñas, ¿van al colegio?, ¿qué van a hacer mañana los miles de personas que han dado positivo en una enfermedad que ya no existe o no importa? Después del miedo, la incertidumbre, el dolor, los protocolos, la limitación de las libertades, las quiebras y las heridas de esta terrible pandemia decidimos pasar página, la sociedad necesita avanzar, de acuerdo. Pero, ¿Lo estamos haciendo bien?