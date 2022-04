La diversidad es una gran riqueza que el ser humano tiene, dentro de una misma familia los hijos son muy diferentes aún siendo procedentes de los mismos padres. En nuestro país llamado España existe una gran diferencia de mentalidades entre un vasco o un catalán con un andaluz. Eso ocurre en Alemania entre uno de Munich y otro de Hamburgo y no digamos en Italia entre un milanés y uno de Palermo.

En Galicia todos nos damos cuenta de la diferencia de mentalidad entre uno de la provincia de Ourense y otro de la provincia de Pontevedra.

Pero hay algo que es común y que nos une y nos aglutina pues todos somos cristianos y aunque no todos practiquen dentro de su corazón y de su cabeza está la cultura cristiana de amor al prójimo.

Por eso en estos días en que celebramos la Semana Santa en que conmemoramos los grandes misterios del Señor: pasión, muerte y resurrección y son muy importantes a pesar de que algunos progres le llaman semana blanca por la nieve que hay en estas fechas en las montañas y la posibilidad de esquiar, aunque este año como coincide tan tarde la Semana Santa apenas hay nieve ni en los Alpes.

La cuaresma es tiempo de conversión, y la S. Santa es el cénit de la cuaresma.

Llega el Jueves Santo y el Señor celebra la pascua con sus discípulos y en esta cena nos comunica gran parte de su mensaje: se pone a lavar los pies de sus discípulos y este acto estaba reservado únicamente a los esclavos y el Señor con su ejemplo nos está diciendo que si queremos ser otros Cristos tenemos que servir a los demás con el cariño y el amor como lo hizo Él.

Llega el Viernes Santo, en el monte de los Olivos el señor ora al Padre. En la oración del huerto el Señor siente tal angustia que suda sangre y sus tres discípulos predilectos Juan, Pedro y Santiago se duermen, les puede el cansancio y dejan solo al Señor.

Lo condenan a muerte y es flagelado y coronado de espinas y se burlan de Él y lo vemos con la cruz a cuestas, lo cuelgan de un madero, aquí hay momentos de gran trascendencia desde la cruz dice: “Padre perdónales que no saben lo que hacen”. Cuánto nos cuesta el perdón, sobre todo cuando nos humillan o lo hacen con un ser querido. En este momento está presente María su madre y se lo entrega a su discípulo Juan, desde ahora María será nuestra madre. El buen ladrón se arrepiente y el Señor le dice: “Estarás conmigo en el Paraíso”.

Llega el sábado y es el tiempo de los enemigos del Señor, por fin lo crucificaron y le dieron muerte.

Los discípulos están junto a María, menos Judas que pierde la esperanza y se ahorca.

El Señor el primer día de la semana resucita, que alegría ¡La Virgen se pone guapa para recibir al Señor! En mi pueblo de Redondela desde niño asisto a la procesión del encuentro en que San Juan acompaña a la Virgen, va toda guapa, y le llaman la Gabacha.

Toda la cultura del encuentro, del perdón la heredamos todos los habitantes de la Tierra incluidos los rusos. Que error fue cuando la caída del muro de Berlín no darle una mano fuerte y robusta para la nueva Rusia y haríamos una Europa más fuerte.

Hay una parte del mundo en el Oriente que no conoce prácticamente a Cristo. La India en que Gandhi consiguió su libertad decía que Cristo fue el personaje mas importante de la Historia, no siendo cristiano. En China estuve dos semanas con motivo de los Juegos Olímpicos, me dio pena aunque reconozco su mejoría económica, se ve un país sin los valores cristianos y el sistema comunista se nota, es el único país del mundo en el que no quisiera morirme.

Cristo ha resucitado. San Pablo dice: “Si Cristo no hubiese resucitado nuestra fe sería absurda”. Con fe y esperanza lo mejor está por venir.

* Miembro Club 55