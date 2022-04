A República foi para certos sectores políticos e sociais un marabilloso soño convertido en venturosa realidade.

Un prometedor réxime democrático que tiña por diante o reto de asumir as profundas reformas que requiría un país ancorado no pasado.

Chegou un 14 de abril de fai case un século coa ilusión das masas e o entusiasmo desbordante dunha sociedade que demandaba unha plena transformación. O pobo, ese protagonista colectivo ao que todos apelaban, celebraba a súa proclamación. As multitudes, en medio de estalidos de xúbilo, cantaban o Himno de Riego e A Marsellesa, mentres caían en cadea unha monarquía que xa non gozaba do amor do seu pobo e o propio réxime da Restauración.

A finais de 1931 saía do parlamento tras acaloradas discusións unha nova Constitución, que definía a España como unha “República democrática de traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de liberdade e xustiza”. Declaraba a non confesionalidade do Estado, eliminaba a financiación estatal do clero, introducía o matrimonio civil e o divorcio e prohibía o exercicio da ensinanza ás ordes relixiosas. O seu artigo 36 outorgou o voto ás mulleres, gracias ao tesón de Clara Campoamor.

Nos dous primeiros anos de República tomáronse medidas radicais e profundas sobre a distribución da propiedade da terra, a organización do exército, a educación pública e o papel da Igrexa no Estado.

Como consecuencia, abriuse un abismo entre varios mundos culturais antagónicos, entre católicos e anticlericais, amos e traballadores, orde e revolución.

Como consecuencia deses antagonismos, a república tivo que enfrontarse a fortes desafíos dende arriba e dende abaixo. Pasou dous anos de relativa estabilidade, un segundo bienio de inestabilidade política e uns meses finais de acoso e derribo.

Foi un intento democrático nun momento convulso, de conflito e violencia. Seguido por un golpe de Estado instigado polos monárquicos en conivencia coa Italia fascista, e a posterior Guerra Civil que desembocaría nunha ditadura represiva baseada na intimidación, o terror e o crime en masa organizado.